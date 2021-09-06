Москва, , 22:01 — REGNUM Афганистан стал поводом для взаимных обвинений как в США, так и в НАТО в целом, заявила 6 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на телеканале «Россия 1».

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Говоря об афганском факторе, российский дипломат отметила, что после переворота в Афганистане возник вопрос «Кто виноват?», породивший взаимные обвинения — например, Госдепа и Пентагона, 45-го и 46-го президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена.

Йенс Столтенберг] обвинил, как вы думаете, кого? Афганский народ и непосредственного президента Афганистана [ Ашрафа Гани ]. Как будто не НАТО с США за ним стояли». Захарова «Генсек НАТО [] обвинил, как вы думаете, кого? Афганский народ и непосредственного президента Афганистана []. Как будто не НАТО с США за ним стояли».

Кроме того, Лондон обвинил в произошедшем участников договорённостей с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе, тогда как Канада называет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «братьями».

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