Москва, 6 сентября 2021, 22:01 — REGNUM Афганистан стал поводом для взаимных обвинений как в США, так и в НАТО в целом, заявила 6 сентября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на телеканале «Россия 1».
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Говоря об афганском факторе, российский дипломат отметила, что после переворота в Афганистане возник вопрос «Кто виноват?», породивший взаимные обвинения — например, Госдепа и Пентагона, 45-го и 46-го президентов США Дональда Трампа и Джо Байдена.
Кроме того, Лондон обвинил в произошедшем участников договорённостей с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе, тогда как Канада называет талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «братьями».
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