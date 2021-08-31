31 августа 2021 | Время чтения 5 мин

Ксаверий де Местр, , 21:01 — REGNUM Президент США Джо Байден в последние дни августа столкнулся с растущей критикой со стороны законодателей из собственной Демократической партии. Недовольство вызвал уход американских войск из Афганистана после хаотичной эвакуации.

Демократы США Иван Шилов © ИА REGNUM

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Большая часть критики была спровоцирована отказом президента перенести крайний срок эвакуации, 31 августа, несмотря на то, что некоторые американцы до сих пор остаются в Афганистане. Публичные упреки еще сильнее усилили политическое давление на Байдена, который и так подвергался язвительным нападкам со стороны республиканцев.

На прошлой неделе комитет по иностранным делам палаты представителей США заявил, что эвакуация «была проведена с вопиющими нарушениями». Комментарий последовал после взрывов террористов-смертников, в результате которых погибли 13 американских военнослужащих. Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News. Читатели единогласно подвергли сомнению позицию Байдена.

«Спасибо всем мужчинам и женщинам, которые так храбро сражались за нашу страну! Вы лучшие, и мы любим и ценим вас больше, чем можно выразить здесь. Но сейчас пришло время задать несколько серьезных вопросов лидерам, политикам и генералам. Должна быть определенная ответственность за решения, принятые во время этой войны, которые привели к ненужным потерям жизней и техники», — указывает bdb946.

Эвакуация мирного населения из Афганистана. (сс) U.S. Marine Corps. Staff Sgt. Victor Mancilla

«Вопросы для палаты представителей: собираемся ли мы как нация признать «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Ведь они стоят за терактами 9−11 и за всеми смертями наших служащих мужчин и женщин. Когда мы начали признавать террористов? Почему мы платили за оснащение и обучение пакистанских военных в течение 20 лет, зная, что они укрывают талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и других террористов? Почему, когда наша разведывательная организация знала, что все военное оборудование переправляется в Пакистан и захватывается талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), мы не сделали ничего, чтобы остановить это, по сути, оснащая террористов? Подотчетность. Мы хотим знать, кто несет ответственность, и чтобы они были привлечены к ответственности. Погибли 13 солдат, которые не должны были погибнуть. Американцы остались позади. Союзники остались позади. Мы, американский народ, не забудем того, что вы сделали. На ваших руках кровь», — злится xyzxyzxzy.

«Можно с уверенностью сказать, что календарь Байдена во время промежуточных выборов будет довольно свободным. Никто из уязвимых демократов не будет просить его прилететь на митинг», — предполагает ListenUpLiberals.

«Это только начало наших проблем теперь, когда Байден показал свою слабость. КНДР уже ускоряет свою ядерную программу, и вполне вероятно, что Иран последует этому примеру. Китай ищет следующий остров, который он оккупирует. Нам есть о чём беспокоиться», — размышляет aloyalamerican.

«Как американец, живущий за границей в опасной зоне, я теперь опасаюсь прихода к власти любого демократа. Они просто забудут о нас, если возникнет какая-либо проблема», — пишет baccusboy.

«Да, если бы Байден был первым демократом, сделавшим это, всё было бы по-другому. Но у демократов есть история развязывания войн, затем их затягивания, а потом отсутствия возможности закончить. У них нет ни настоящей поддержки Соединенных Штатов, ни мужества, чтобы действительно выиграть войну. Это противоречило бы их кровоточащему либеральному сердцу. Если демократ приходит к власти в качестве президента, а вы живете в другой стране, переезжайте обратно в США. Вы не можете доверять ни одному демократу», — отвечает Johnny7200.

«Все демократы теперь бегут как можно дальше от этого психа. Все они боятся, что любые связи с Байденом сделают их импотентами на перевыборах», — комментирует getitright080.

«Люди, голосовавшие за Байдена, получили именно то, за что голосовали», — продолжает getitright080 и получает ответ от okie73: «Поскольку многие из его избирателей были мертвы, это не имеет значения».

«Конечно, они начинают уходить. Даже если у вас есть места в первом классе на тонущем корабле, это всё равно тонущий корабль», — отмечает M.E.W.

Гюстав Доре «Крысиный совет»

«Да это просто крысы, прыгающие с тонущего корабля», — отвечает Think4urselves.

«Администрация Байдена считает, что после вывода войск люди забудут о том, что произошло в Афганистане. Они жестоко ошибаются», — верит auggie.

«Определенно, избиратели от партии независимых не забудут, а ведь именно они имеют преимущество в голосовании в каждом штате», — отвечает seabiscuit321.

«Благодаря Байдену в 2022 году в США изберут огромное количество республиканцев», — считает stosh612.

Отметим, что мнения республиканцев не сходятся в вопросе того, стоит ли объявить Байдену импичмент из-за провальной эвакуации из Афганистана.

Целый три импичмента предложила объявить Байдену член Конгресса США от Республиканской партии из штата Джорджия Марджори Тейлор Грин.

В тоже время лидер меньшинства в палате представителей США от партии республиканцев Кевин Маккарти сказал, что если его партия выиграет на предстоящих в 2022 году выборах в Конгресс США, республиканцы не будут использовать импичмент в качестве политического оружия против нынешнего президента-демократа.

Маккарти подчеркнул, что республиканцы«считают импичмент настолько серьезным вопросом, что к нему следует прибегать» только в качестве самого сурового наказания. «Если Байден предпримет незаконные действия, мы выдвинем импичмент. Но мы не собираемся выдвигать импичмент в политических целях»,— пообещал политик.