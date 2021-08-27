Вашингтон, , 04:56 — REGNUM Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) несет ответственность за теракты в афганской столице Кабуле, заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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Он подчеркнул, что соответствующие данные ему предоставила американская разведка. Байден пообещал, что США накажут всех ответственных за террористический акт в столице Афганистана.

«Мы вас выследим и заставим заплатить», — заявил президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате двух взрывов в столице Афганистана Кабуле погибли более ста человек. Отмечалось, что среди погибших 13 человек — военнослужащие США.

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