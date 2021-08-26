Берлин, , 14:45 — REGNUM В настоящее время ситуация в районе международного аэропорта в Кабуле стала максимально сложной и опасной. Об этом 26 августа заявила министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр (сс) Steffen Prößdorf

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«Террористические угрозы стали более конкретными», — приводит ее слова ТАСС.

Кроме того, Крамп-Карренбауэр добавила, что, по ее мнению, в данный момент ситуация в кабульском аэропорту «максимально сложная и опасная для всех».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что приход «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти в Афганистане является де-факто свершившимся процессом.