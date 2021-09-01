Стокгольм, , 15:16 — REGNUM За последние 20 лет Швеция выплатила Афганистану около 14 миллиардов крон (118 миллиардов рублей). Однако, как оказалось понимание шведского агентства SIDA, через которые переводились средства, того, как и чем живет Афганистан, не позволило установить в стране демократию с развитой защитой прав человека. Об этом 31 августа написала газета Dagens Nyheter.

Флаг Швеции Publicdomainpictures.net

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«Методы финансирования часто выходили за рамки бюджета и не проходили через правительство, а уровни расходов — не в последнюю очередь военных расходных статей — помогли создать государство, которое больше зависит от внешних доходов, чем от внутренних», — написал в своем отчете эксперт по Афганистану Адам Пейн, который представил документ для Шведской государственной экспертной группы по анализу помощи в целях развития.

Работа по оказанию помощи со стороны Швеции характеризовалась тем фактом, что политика «с заранее определенными решениями внешне воспринимаемых проблем была основана на ограниченном понимании того, как функционирует Афганистан». Пейн также отметил, что поток денег со стороны шведского правительства не преследовал никакой конкретной цели, вместо этого средства распределялись впустую.