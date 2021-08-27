Тегеран, , 08:55 — REGNUM 26 августа глава пакистанской партии «Джамаат-и-Ислами» (ДЖИ) заявил, что Исламская Республика Иран и Пакистан должны сыграть важную роль в урегулировании кризиса в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Сенатор Сирадж аль-Хак выразил эти взгляды во время встречи с послом Ирана в Пакистане Сейедом Мохаммедом Али Хоссейни. Он подчеркнул важность тесного сотрудничества между двумя странами для решения региональных проблем, включая Афганистан.

Сенатор отметил, что, к счастью, у Ирана и Пакистана есть близкий взгляд и скоординированный подход к афганской проблеме, и ожидается, что совместные усилия по обеспечению мира и стабильности в Афганистане и регионе будут продолжены.

Сирадж аль-Хак отметил, что подход талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане на данный момент является позитивным, выразив надежду, что этот подход сохранится в будущем.

Он подчеркнул, что решение проблемы Афганистана важно не только для Ирана и Пакистана, но и для всего региона, поэтому ожидается, что правительства двух стран приложат все усилия, чтобы помочь облегчить страдания афганского народа.