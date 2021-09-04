Нью-Йорк, США, , 01:17 — REGNUM Участие в министерской встрече по Афганистану, которая пройдет 13 сентября в швейцарском городе Женева, примет генсек ООН Антониу Гутерреш. Об этом 3 сентября сообщили в пресс-службе главы организации.

Антониу Гутерреш Un.org

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В заявлении отмечается, что ООН солидарна с афганским народом. Встреча будет посвящена гуманитарным проблемам, с которыми столкнулся Афганистан.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа Антониу Гутерреш заявил, что в связи с углубляющимся социальным и экономическим кризисом в Афганистане стране грозит гуманитарная катастрофа.

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