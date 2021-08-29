Москва, , 01:51 — REGNUM Союзники России в Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ) наладили взаимодействие по ситуации вокруг Афганистана, сообщил 28 августа спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

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По его словам, афганский фактор стал «определенным толчком интенсификации боевого сотрудничества и взаимодействия» стран ОДКБ, «что выразилось в проведении целой серии крупных маневров, военных учениях по периметру Афганистана».

«Думаю, они себя чувствуют более уверенно сейчас, когда увидели, что будут совместно действовать», — сказал Кабулов в эфире YouTube канала «Соловьев Live».

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Как сообщало ИА REGNUM, с началом наступления в Афганистане боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) страны ОДКБ организовали и провели серию учений на приграничных с воюющей страной территориях. С 7 по 9 сентября в Киргизии состоятся совместные учения с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона коллективной безопасности ОДКБ «Рубеж-2021».

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