Варшава, , 16:00 — REGNUM Президент Польши Анджей Дуда осудил теракт в кабульском аэропорту, где в результате взрывов погибли десятки человек. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Twitter.

Анджей Дуда Юлия Гринь

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«Самыми решительными словами я осуждаю чудовищные атаки в кабульском аэропорту, в результате которых погибли десятки человек, в том числе американские солдаты, наши союзники», — отметил он.

Анджей Дуда также выразил соболезнования семьям пострадавших в результате «позорного акта».

«Польша сопереживает своим друзьям из США и Афганистана», — подчеркнул польский президент.