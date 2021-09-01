Мадрид, , 10:11 — REGNUM Беженцев из Афганистана должны принять соседние с ним мусульманские страны. Об этом 1 сентября заявил лидер ультраправой испанской партии «Голос» (Vox) Сантьяго Абаскаль, передает ИА «Красная Весна».

Беженцы Иван Шилов © ИА REGNUM

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"PSOE (правящая Испанская социалистическая рабочая партия — ред.) и PP (оппозиционная Народная партия — ред.) собираются предложить тысячам мигрантов то, что мы не можем дать испанским гражданам», — приводит его слова газета El Mundo.

При этом Абаскаль добавил, что возглавляемая им ультраправая партия согласна с тем, что беженцев нужно эвакуировать из Афганистана, однако при этом в Vox считают, что таковые не должны находиться в странах Европы.

«Европа не должна быть местом назначения, не должна принимать основное количество афганцев, которые должны иметь местом назначения пограничные с Афганистаном мусульманские страны», — сказал испанский политик.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа министр науки и инноваций Испании Диана Морант заявила, что вакцина от COVID-19, разработанная испанской фармацевтической компанией Hipra, может быть разработана и зарегистрирована до конца 2021 года, а поступить в продажу — в начале 2022 года.