Варшава, , 16:06 — REGNUM 26 августа посол Афганистана в Польше Тахер Кадири во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким поблагодарил руководство этой республики за «помощь его стране». Об этом сообщает Polskie Radio.

Польские солдаты

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По словам дипломата, в Афганистане продолжается гуманитарный кризис, и несмотря на это «Польша стала плечом к плечу с Афганистаном».

»В 2001 году, после падения режима талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Польша приняла участие в стабилизационной миссии в Афганистане, оставив великое наследие в сердцах граждан Афганистана. Спустя 20 лет, в 2021 году, из-за возникшего кризиса польские солдаты вернулись в Афганистан, протянув руку помощи всем тем, кто поддерживал польскую миссию в Афганистане все эти годы. Мы за это очень благодарны», — сказал Кадири.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа власти Польши объявили о завершении своей гуманитарной миссии по эвакуации людей из Афганистана. За это время с помощью самолетов Польша эвакуировала более 1 тысячи человек.