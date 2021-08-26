Канберра, , 12:27 — REGNUM Граждан Австралии, остающихся в Афганистане, просят избегать окрестностей международного аэропорта Кабула, поскольку существует высокий риск террористической атаки. Об этом 26 августа на пресс-конференции заявила глава МИД Австралии Мэрис Пейн, передает телеканал Nine News.

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Глава австралийского внешнеполитического ведомства отметила, что «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) все активнее преследует жителей Афганистана, желающих покинуть страну, вводя ограничения по всему Кабулу.

«В настоящее время мы предельно ясно советуем вам не ехать в международный аэропорт имени Хамида Карзая, а если вы уже находитесь в районе аэропорта, переместитесь в безопасное место и дождитесь дальнейших указаний … Существует постоянная и очень высокая угроза террористического нападения», — заявила Пейн.

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