Лондон, , 18:59 — REGNUM Двое граждан Великобритании погибли и ещё двое пострадали в результате теракта, произошедшего в аэропорту Кабула. Об этом сообщил 27 августа глава МИД Соединённого Королевства Доминик Рааб.

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По его словам, среди погибших есть также ребенок британского подданного, однако его гражданство не уточняется.

Напомним, в результате взрывов, произошедших 26 августа в аэропорту афганской столицы, по последним данным, погибли 170 человек, не менее 200 человек пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее в Пентагоне также подтвердили, что в результате взрывов погибли 13 американских военнослужащих, ещё 18 военных пострадали.