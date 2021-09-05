Токио, , 07:14 — REGNUM Встречу, главной темой которой станет обстановка в Афганистане, запланировали провести руководители МИД стран G7 в Токио. Об этом 5 сентября сообщил глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в эфире телеканала NHK.

Министры иностранных дел G7 U.S. Department of State

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Тосимицу Мотэги уточнил, что на переговорах руководителей внешнеполитических ведомств стран «Большой семёрки» ожидается присутствие министров из России, Китая и других стран. При этом Мотэги отметил важность присутствия на встрече представителей РФ и Китая, так как эти страны оказывают «определённое влияние» на ситуацию в Афганистане.

По словам главы МИД Японии, консультации, на которых предполагается участие дипломатов из более, чем 20 стран мира, будут организованы госсекретарем США Энтони Блинкеном и состоятся в онлайн-формате. Мотэги добавил, что встреча может состояться уже 8 сентября.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что «Большая семёрка» намерена решить судьбу аэропорта в Кабуле.

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