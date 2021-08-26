* талибами — запрещённая в России организация

26 августа 2021 | Время чтения 5 мин

Джозеф Тёрнер, , 20:18 — REGNUM Двухпартийный совет палаты представителей США, занимающийся решением наиболее важных вопросов, просит президента США Джо Байдена продлить срок вывода войск из Афганистана, назначенный на 31 августа, пока администрация не эвакуирует всех американцев, застрявших в Кабуле, контролируемом талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Как демократы и республиканцы, мы едины в своем стремлении защитить граждан США, дипломатов, сотрудников разведки и наших иностранных партнеров, которые в настоящее время пытаются покинуть Афганистан», — говорится в заявлении, одобренном советом.

«В это время огромной опасности политика должна быть отложена в сторону для достижения наших общих целей. По итогам проведенного на этой неделе двухпартийного брифинга членов совета стало ясно, что установленная администрацией дата вывода войск из Афганистана на 31 августа не дает достаточно времени для эвакуации всех американских граждан и наших союзников. Мы с уважением призываем администрацию пересмотреть свои сроки и предоставить Конгрессу четкий план, который приведет к выполнению наших общих национальных задач», — добавляют политики.

Эвакуация мирных жителей Афганистана. (сс) U.S. Air Force. Senior Airman Taylor Crul

Отметим, что призыв совета прозвучал после того, как Байден отказался продлевать дедлайн для вывода войск, сославшись на нежелание талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) идти навстречу. Боевики заявили, что в случае продления дедлайна США ожидают «последствия».

Байдена просило передвинуть дедлайн и военное руководство, ссылаясь на то, что у США недостаточно времени для завершения эвакуации. Однако вывод войск уже начался, и 24 августа США вывели из Афганистана несколько сотен своих военнослужащих.

Американские интернет-пользователи бурно обсудили данную новость под соответствующей публикацией Fox News.

«Нет смысла продлевать срок, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не будут его соблюдать. Единственный способ продлить срок — вернуть армию и наступать до тех пор, пока мы не будем контролировать хотя бы 50 миль в радиусе от аэропорта», — считает 1MOA.

«Итак, вы предлагаете план, который должен был быть разработан до того, как Байден вывел войска посреди ночи? А потом войска пришлось отправить обратно, чтобы удержать аэропорт с одной взлетно-посадочной полосой», — отвечает blind.

«Если они серьезно относятся к «решению проблем», то они будут добиваться снятия Байдена с должности. Он и есть проблема», — подчеркивает political_pessimist.

«При таком режиме не будет иметь значения, кто стоит на вершине. Те же люди, которые дергают за ниточки Байдена, будут дергать за ниточки его последователя. Люди, дергающие за ниточки, принимают эти ужасные решения», — пишет gofor22.

«Если Конгресс хочет продления дедлайна, просто дайте слабоумному Джо карточку, в которой будет указано, что мы останемся после 31-го числа. Это будет легко, поскольку он не принимает никаких решений и будет просто следовать указаниям», — считает Exfox1.

«Джоуи назначил дату. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заставляют его придерживаться этой даты. Признайте, что Джо провалился. Лучшее, на что мы можем надеяться, это то, что переговоры о заложниках пройдут лучше, чем эвакуация», — отвечает Does_Not_Play_Well_With_Others.

Мирные жители в аэропорту Кабула во время эвакуации (сс) U.S. Marine Corps. Sgt. Samuel Ruiz

«Приятно видеть, как Конгресс США озадачился эвакуацией из Афганистана. Никто не верит Байдену…» — отмечает Fredo_Lemon.

«Если ему не объявят импичмент, то у нас в стране появятся более серьезные проблемы», — предполагает Giancarlo70.

«Зачем беспокоиться, если они не собираются задействовать военных, чтобы вывести этих людей, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже заявил, что хочет вывести всех к 31-му числу, и если они не выйдут к тому времени, это будет смертный приговор», — считает tlims39.

«Байден — второй лучший президент в нашей истории. Кто лучший, спросите вы? Все остальные», — комментирует Tripod.

«Когда же двухпартийная группа выступит и объявит импичмент этой администрации? Хватит! Кто-то сказал мне, что когда ты выбираешь клоунов, то получаешь цирк. То, что мы имеем во главе нашей страны, не что иное, как цирк. Мы все прекрасно видим, кто эти клоуны. Трудно сказать, кто главарь», — пишет Commonsenseamerican743.

«Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сыграл с США. Скорость, с которой талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили власть, явно указывает на то, что это было запланировано. Вот почему вы не ведете переговоры с террористами. Это была ошибка. Но затем США совершают еще одну ошибку, которая приводит к хаотичному выводу войск. Конечно, вывод войск бывает хаотичным, но на таком уровне? И вывод войск, и договор с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это мастер-класс по некомпетентности от США. Обе стороны указывают на себя пальцем и не признают свою роль в этом фиаско. Одна сторона может утверждать, что виновата другая, но реальность такова, что это плохо отражается на США в целом, с какой стороны ни посмотри», — объясняет Maldito5.

«Если двухпартийный совет палаты представителей хочет решать проблемы, им следует заняться подготовкой документов импичмента», — уверен fastpitch.

Как сообщало ИА REGNUM, приход к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) снизил рейтинг одобрения главы Белого дома Джо Байдена до 41%.