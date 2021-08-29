Кабул, , 19:50 — REGNUM Число жертв ракетного удара США по Кабулу возросло до семи, сообщает газета Afghanistan Times.

Солдат США в Афганистане Archive.defense.gov

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

Ранее сообщалось о шести погибших, среди которых четыре ребенка. Уточняется, в список жертв внесен ликвидированный террорист-смертник, на автомобиль которого был направлен удар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель Центрального командования США Билл Урбан заявил, что Вооруженные силы США подтвердили, что нанесли авиаудар в Кабуле, цель которого был автомобиль с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).