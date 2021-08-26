* талибов — запрещённая в России организация

Вашингтон, , 09:22 — REGNUM Власти США применяют все экономические и дипломатические рычаги, чтобы повлиять на действия радикалов, захвативших власть в Афганистане. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен сообщил 25 августа журналистам в Госдепартаменте.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

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По его словам, Госдеп, а также союзники и партнёры США, которые «мыслят во многом так же», используют все имеющиеся в распоряжении «дипломатические и экономические инструменты, а также инструменты в сфере предоставления помощи», чтобы отстоять основные права афганского населения.

«На этом мы будем непрерывно сосредоточены в наших дальнейших действиях», — подчеркнул Блинкен.

Госсекретарь заявил также, что США не исключают взаимодействия с новым правительством Афганистана, подконтрольным радикальному движению «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), если это будет в интересах Вашингтона.

Как сообщало ИА REGNUM, Блинкен проинформировал, что США вывезли с афганской территории за последние десять дней около 4,5 тыс. соотечественников и членов их семей.

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