Кабул, 30 августа 2021, 11:04 — REGNUM Доступ в интернет затруднён в афганской провинции Панджшер, которую не контролирует радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает местное информационное агентство Raha Press.
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Отмечается, что радикалы оставили этот регион без интернета, так как там находится вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Он объявил себя исполняющим обязанности президента и ведёт микроблог в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM почти вся территория Афганистана, за исключением провинции Панджшер, перешла под контроль радикального движения в середине августа.
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