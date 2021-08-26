Москва, , 18:53 — REGNUM Граждане России не находились на территории аэропорта Кабула в момент теракта. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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«На момент теракта в аэропорту Кабула российских граждан, по данным посольства России в Афганистане, не было», — написала она в своём телеграм-канале.

Согласно последним данным, в результате двух взрывов в аэропорту афганской столицы в четверг, 26 августа, пострадали порядка 70 человек. По сообщениям СМИ, ответственность за произошедшее взяла на себя террорисическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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