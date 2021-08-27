* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:12 — REGNUM Афганская ячейка террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) связана с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Этому есть доказательства, заявил один из организаторов сопротивления радикалам, объявивший себя законным исполняющим обязанности президента Афганистана, Амрулла Салех.

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«Все имеющиеся у нас сведения доказывают, что ячейки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — «Вилаят Хорасан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) берут своё начало из «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Сети Хаккани» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в частности, тех, которые действуют в Кабуле», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине августа на фоне вывода США военного контингента власть в Афганистане захватили талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным источников, лидеры радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) собираются создать совет для управления страной, состоящий из 12 человек, включая часть членов бывшего афганского правительства.

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Напомним, 26 августа в аэропорту Кабула был совершён теракт. Один из взрывов прогремел неподалёку от отеля Baron, где собирались иностранцы, в том числе граждане Великобритании и США. Ответственность за него взяла на себя группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Представитель политического офиса «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявил, что скопление большого количества людей помешало принять адекватные меры безопасности.

Всего в результате двух мощных взрывов в аэропорту Кабула погибли более 100 человек — не менее 90 граждан Афганистана и 13 военнослужащих США.