Вашингтон, , 01:46 — REGNUM Президент США Джо Байден взял на себя ответственность за происходящее в Афганистане. Об этом политик заявил в ходе выступления в Белом доме.

Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Я в полной мере несу ответственность за все, что произошло в последнее время», — заявил он.

Байден добавил, что считает себя ответственным и за гибель американских военных во время терактов возле аэропорта Кабула. При этом американский лидер подчеркнул, что намерен вывести весь военный контингент Соединенных Штатов из Афганистана к концу августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа в США объявили траур по погибшим в результате терактов в аэропорту афганской столицы Кабула. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, государственные флаги США приспустят по всей стране в знак скорби.

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