Баку, , 12:30 — REGNUM Азербайджанские миротворцы были выведены из Афганистана 26 августа. Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана.

Самолет ВВС США в аэропорту Кабула (сс) The U.S. Army

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По данным военного ведомства, 120 азербайджанских военнослужащих вместе с вооружением отправили на самолёте в Анкару. Вскоре они должны прибыть на родину.

Сообщается, что миротворцы из Азербайджана выполнили свои задачи. Они вместе с турецкими военнослужащими охраняли аэропорт в Кабуле.

Стоит отметить, 26 августа пресс-служба минобороны Турции сообщила, что принято решение вывести из Афганистана турецких военнослужащих. Ранее сообщалось, что идут переговоры между Анкарой и Вашингтоном о возможности оставить турецких миротворцев в Кабуле.

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