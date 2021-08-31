Приштина, , 23:24 — REGNUM Министр иностранных дел Косово Джеляль Свечля 31 августа сообщил о том, что в Косово вечером 30 августа прибыли 113 граждан Афганистана. Еще одна группа беженцев прибыла в республику 31 августа.

Беженцы

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в 17:00 31 августа в Косово прилетел американский самолет из Германии, на борту которого находился 131 афганец.

В Косово уже прибыли 355 афганцев, всего же ожидают около двух тысяч беженцев. Изначально заявлялось, что беженцам будет предоставлено временное убежище на 12−14 месяцев, после чего они надеются получить американскую визу, однако Свечля заявил, что союзники пообещали, что беженцы покинут территорию Косово как можно быстрее.

Беженцев прививают от коронавируса вакциной Johnson & Johnson, предоставленной США. Их разместили на территории бывшего военного лагеря Bechtel-Enka в Феризае.

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