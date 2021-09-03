Нур-Султан, , 17:06 — REGNUM Вопрос о размещении в Казахстане беженцев из Афганистана не нашел поддержки у руководства страны, заявил президент Казахстана Касымжомарт Токаев.

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«Вопрос размещения у нас афганских беженцев не решен нами положительно, там возникло очень много нюансов, связанных с суверенитетом Казахстана», — сказал Токаев выступая сегодня, 3 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Он также добавил, что вопрос признания движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) деликатный и требует осторожности.

«Все зависит от действий движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Будучи реалистами, мы утверждаем, что талибы пришли надолго к власти в этой стране», — сказал Токаев.