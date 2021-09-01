Вашингтон, , 13:55 — REGNUM Президент США Джо Байден рассказал не всю правду об эвакуации из Афганистана, в том числе о числе оставшихся там американских граждан, заявил 31 августа сенатор-республиканец Линдси Грэм. Об этом сообщает New York Post.

«Он знал, что мы оставим американцев позади, и я думаю, что он солгал нам», — отметил Грэм в эфире телеканала Fox News.

«Я думаю, что остались сотни, если не тысячи, американцев, [и] десятки тысяч афганцев», — добавил он.

Белый дом еще не представил точного подсчета ни количества граждан США, которые были вывезены из Афганистана во время операции вывода, ни точного числа тех, кто остается на территории, контролируемой талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В своей речи 31 августа Байден дважды сказал, что «более 5,5 тыс.» американцев были эвакуированы, в то время как командующий Центральным командованием США генерал Кеннет Маккензи заявил днем ранее о по меньшей мере 6 тыс. вывезенных человек.