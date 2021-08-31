Лондон, , 10:25 — REGNUM Вооруженные силы Великобритании готовы нанести авиационные удары по целям террористической организации ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом 30 августа рассказал начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон, передает ИА «Красная Весна».

Великобритания Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

«В конечном счете все сводится к тому, что мы должны быть в состоянии играть глобальную роль в глобальной коалиции, чтобы разгромить ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), будь то посредством удара или перемещая войска, или вооружение в определенную страну быстро и в требуемых объемах», — заявил он в интервью The Daily Telegraph.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Соединенных Штатах отставные генералы призвали к отставке руководства Пентагона в связи с непоправимым ущербом репутации США после вывода американских войск из Афганистана.