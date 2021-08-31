Вашингтон, , 23:06 — REGNUM Сенат США 31 августа одобрил законопроект, который должен предоставить временную помощь американским гражданам, вернувшимся из Афганистана. Об этом сообщает CNN.

Конгресс США

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Законопроект предусматривает выделение до $10 млн за следующие два года для обеспечения временных выплат пострадавшим.

Законопроект уже был одобрен палатой представителей, и теперь его направили президенту США Джо Байдену на подпись.

Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 30 августа, что есть «небольшое число американцев, менее 200 или, скорее всего, ближе к 100, которые остаются в Афганистане и хотят уехать».

Представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи заявил ранее в понедельник, 30 августа, что ни один американский гражданин не был эвакуирован последними пятью рейсами из Афганистана.