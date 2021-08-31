Вашингтон, 31 августа 2021, 23:06 — REGNUM Сенат США 31 августа одобрил законопроект, который должен предоставить временную помощь американским гражданам, вернувшимся из Афганистана. Об этом сообщает CNN.
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Законопроект предусматривает выделение до $10 млн за следующие два года для обеспечения временных выплат пострадавшим.
Законопроект уже был одобрен палатой представителей, и теперь его направили президенту США Джо Байдену на подпись.
Напомним, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 30 августа, что есть «небольшое число американцев, менее 200 или, скорее всего, ближе к 100, которые остаются в Афганистане и хотят уехать».
Представитель Пентагона генерал Кеннет Маккензи заявил ранее в понедельник, 30 августа, что ни один американский гражданин не был эвакуирован последними пятью рейсами из Афганистана.