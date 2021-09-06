Кабул, 6 сентября 2021, 13:10 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло под контроль провинцию Панджшер, которая оставалась неподконтрольной боевиками. Об этом 6 сентября рассказал представитель движения Забихулла Муджахид.
Как сообщало ИА REGNUM, в Афганистане боевики радиального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) завершили все необходимые процедуры для объявления о новом составе правительства. На мероприятие по этому случаю помимо Китая радикальные исламисты направили приглашение Турции, России, Ирану, Пакистану и Катару.