* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 13:10 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло под контроль провинцию Панджшер, которая оставалась неподконтрольной боевиками. Об этом 6 сентября рассказал представитель движения Забихулла Муджахид.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) (сс) isafmedia

«Последний оплот врагов-наемников, провинция Панджшер, полностью захвачен. Последние усилия по обеспечению полной безопасности в стране также принесли результаты, и провинция Панджшер перешла под полный контроль Исламского эмирата», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, в Афганистане боевики радиального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) завершили все необходимые процедуры для объявления о новом составе правительства. На мероприятие по этому случаю помимо Китая радикальные исламисты направили приглашение Турции, России, Ирану, Пакистану и Катару.