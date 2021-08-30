30 августа 2021 | Время чтения 4 мин

Ксаверий де Местр, , 23:48 — REGNUM Семья одного из морских пехотинцев, погибших в Афганистане на прошлой неделе, осудила встречу президента США Джо Байдена с беременной вдовой погибшего за «постановочность» и назвала такое отношение «полным пренебрежением» к смерти военнослужащего.

Карл Брюллов. Нарцисс, смотрящий в воду. 1819

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В воскресенье, 29 августа, Байден приехал в Дувр, штат Делавэр, куда прибыли тела 13 военнослужащих, погибших на прошлой неделе в Кабуле от рук террористов-смертников.

Джиенна Макколлум, беременная жена младшего капрала морской пехоты Райли Макколлума, а также отец и сестры погибшего морпеха должны были встретиться с президентом, но в итоге с Байденом дали поговорить только Джиенне.

Ройс Макколлум, одна из сестер покойного капрала, сообщила Washington Post, что она, ее сестра и ее отец отказались встретиться с Байденом, потому что считают его ответственным за смерть погибшего морпеха.

Согласно словам Ройс, Байден говорил с Джиенной о службе своего сына-ветерана, Бо Байдена, и его смерти от рака мозга — эту тему Байден также поднял во время обращения к нации после смертоносного теракта в Кабуле и беседы с новым премьер-министром Израиля. «Вы не можете совершить такой ужасный поступок, а потом просто сказать, что вам жаль, — сказала Ройс после беседы с Байденом. — Этого не должно было случиться, и каждая жизнь на его совести».

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«Меня учили НИКОГДА не обсуждать свое несвязанное личное горе, когда утешаешь другого. Это невежливо, принижает боль другого и выглядит как соревнование о том, чье горе хуже. Я выражаю глубочайшие соболезнования тем семьям, которые потеряли близкого человека в этой трагедии. Пусть их сердца будут утешены любовью и миром», — пишет Dr.Schmidt.

«Печальный комментарий, показывающий, в каком состоянии находится «руководство» в этой стране. Я просыпаюсь каждое утро в надежде, что президент не нашел еще один способ опозорить страну, которой он должен руководить. В большинстве случаев я разочарован результатами», — отвечает Lobbyshot.

«Обычная вежливость. То, чего многим просто не хватает. Если бы основы манер и вежливости были частью нашей сущности, многие из проблем, с которыми мы сталкиваемся, либо не существовали бы, либо, по крайней мере, решались бы легче. Возможно, уроки манер могут принести нашим детям (да и всем людям) больше пользы, чем уроки о врожденном расизме. Просто мысль», — делится gatorgirlie289.

Дональд Трамп с Рональдом Рейганом в 1987 году

«Рональд Рейган был великим утешителем и хотел почувствовать боль других американцев, чтобы снять часть бремени со скорбящей семьи. Байден — великий нарцисс, который хочет, чтобы все полностью понимали его боль, потому что только эта боль имеет значение», — отмечает Trump2020and2024.

«Аминь!!! Старая фраза «я знаю, что ты чувствуешь» чертовски оскорбительна для скорбящего человека. Все отношения уникальны. Никто не знает, что ты чувствуешь. Совсем», — считает ohiowolverine468.

«Тем, кто сражался, погиб, был ранен (физически и эмоционально), а также работал над созданием безопасного демократического правительства, администрация Байдена показывает, как мало значат для них их жертвы. Он не оказывают этим настоящим героям того уважения, которого они заслуживают», — пишет AnnaDiamond.

«Если вы заметили, Байден всегда поступает так и приправляет ложью», — отвечает bidenwonnothing.

«У Байдена нет ни капли сочувствия», — продолжает Tulsi2024.

«Байден, ссылаясь на смерть своего сына, кажется мне глухим. Опыт Джо настолько отличается от опыта этих семей. Его сын погиб на американской земле, вероятно, в окружении близких, и имел возможность попрощаться. У семей этих павших героев не было такой возможности, и отчасти это произошло из-за неверных решений Байдена. То, как человек переживает горе, уникально для него самого. Джо может сказать, что он тоже потерял ребенка, но он не может сказать, что точно знает, что чувствуют эти семьи», — подчеркивает StanTyk.

«За шесть десятилетий я потерял много важных для меня людей. Но есть что-то неправильное в том, что вы пытаетесь сочувствовать недавней потере близкого человека, постоянно вспоминая о своей собственной утрате. Два разных сценария, два разных обстоятельства, и самое главное — они не хотят горевать о вашей утрате, которая случилась много лет назад. Байден, завязывайте уже с этим. Вы используете своего сына, чтобы оправдать свои действия. Возьмите ответственность на себя», — советует Calmandlevel.

Джо Байден во время визита в Афганистан. 2009 U.S. Air Force

«На 100% верно, и помимо полного отсутствия сочувствия он виноват в их гибели. Плохое оправдание для лидера, из-за которого гибнут американцы», — соглашается Wildpolitics.

Напомним, что не менее 13 военнослужащих США погибли в результате взрывов, произошедших возле аэропорта Кабула 26 августа. Ещё 20 американских военных получили различные ранения.

При этом число погибших и пострадавших местных жителей, по разным данным, может превышает 170 человек.