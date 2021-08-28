Вашингтон, , 23:36 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию в Афганистане. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба Госдепа.

Афганистан Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

В сообщении отмечается, что представители двух стран обсудили «сотрудничество в Афганистане» и вопросы эвакуации из этой страны иностранцев и беженцев.

Ранее газета The New York Times сообщила, что власти США уничтожили с помощью контролируемого взрыва последний опорный пункт ЦРУ за пределами аэропорта в Кабуле.

Читайте также: США взорвали последнюю за пределами аэропорта в Кабуле базу ЦРУ