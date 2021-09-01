Москва, , 01:10 — REGNUM Существует нечто сенсационное в словах президента США Джо Байдена о «завершении эры крупных военных операций, направленных на переустройство других стран», написал 31 августа глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Алексей Пушков ParisSeptembre2014

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

«В случае подлинного отказа США от военных попыток переустройства других государств это подведет черту под американскими интервенциями и серьезно изменит международную роль США», — отметил сенатор.

По словам Пушкова, признание президентом США поражения в Афганистане, вслед за катастрофами в Ираке и Ливии, а также неудачами в Сирии и Венесуэле «говорит, как минимум, о том, что уроки Ирака и Ливии не прошли даром».

Читайте также: Байден заявил о блестящем уходе США из Афганистана

Сенатор добавил, что Байден в своём затруднительном положении «фактически провозгласил новую внешнеполитическую доктрину США». Теперь основные усилия американцев будут сосредоточены на противодействии Китаю и России.

«Весьма вероятно также, что Байден выдал эту формулу под влиянием момента и «афганского синдрома», а позже передумает. Или это сделают его преемники», — заключил Пушков.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден призвал США сосредоточиться на угрозах от России и Китая