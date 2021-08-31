Блед, Словения, , 22:57 — REGNUM Премьер-министр Албании Эди Рама 31 августа принял участие в саммите в городе Бледе в Словении, где дал интервью BBC через Skype.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, политик заявил, что афганские беженцы получили в Албании временное убежище, но они могут решить остаться в этой стране навсегда. По словам Рамы, предоставление американской визы может занять больше, чем заявленные 12−14 месяцев. Глава правительства Албании отметил, что хоть международные организации и помогли афганцам эвакуироваться, богатые страны не так уж активно помогают беженцам.

По словам Рамы, Албания не поскупится на гостеприимство для людей, покинувших свои дома.

Напомним, Албания намерена принять четыре тысячи беженцев из Афганистана. В страну уже прибыли около 500 беженцев.

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