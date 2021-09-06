* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 10:19 — REGNUM После того, как силы радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) полностью захватили афганскую провинцию Панджшер, война в стране закончена. Об этом 6 сентября написал официальный представитель талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид на своей странице в соцсети Twitter.

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

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По словам представителя радикального движения, Панджшерская долина полностью перешла под контроль боевиков.

«Благодаря этой победе наша страна полностью вырвана из трясины войны», — отметил в своем сообщении Муджахид.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Фронт национального сопротивления (ФНС) в афганской провинции Панджшер опроверг заявление радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) о взятии боевиками региона под контроль.