Париж, , 02:16 — REGNUM Ситуацию в Афганистане и ее последствия для соседних стран обсудили в ходе телефонной беседы президенты Франции Эммануэль Макрон и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом 31 августа сообщили в пресс-службе французского лидера.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Стороны заявили о планах по совместной работе по обеспечению безопасности и стабильности в регионе. Макрон и Токаев также договорились о дальнейшем развитии партнерства между Францией и Казахстаном в ряде секторов, в том числе в сфере экономики.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны должны сотрудничать с РФ и США по проблеме Афганистана.

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