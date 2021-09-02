Тирана, , 23:50 — REGNUM В ночь с 1 на 2 сентября в аэропорт Тираны прибыли 37 беженцев из Афганистана. Всего в страну прибыли 644 гражданина Афганистана, при том что албанские власти намеревались принять около четырех тысяч.

Беженцы Афганистана в аэропорту Кабула (сс) U.S. Marine Corps. 1stLt. Mark Andries

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, афганцев разместят в студенческом городке, а затем перевезут в прибрежные гостиницы.

Ожидается, что через 12−14 месяцев беженцы получат возможность эмигрировать в США, но в Албании уже предложили им начать новую жизнь на Балканах.

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