Вашингтон, , 04:43 — REGNUM Вывод американских войск из Афганистана подорвал уважение к США, заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп 30 августа в интервью телеканалу One America News Network.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, Вашингтон потерял признание всех, поскольку страной «руководят идиоты». Трамп обвинил нынешнюю американскую администрацию в том, что в распоряжении талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказался список граждан США, которые остаются в Афганистане

Экс-президент также выразил мнение, что Соединенные Штаты могли покинуть афганскую территорию «с гордостью» ипри этом «сохранить жизни».

Как сообщало ИА REGNUM, 30 августа американский США Энтони Блинкен заявил, что в Афганистане остались более сотни американских граждан, желающих покинуть указанную республику.

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