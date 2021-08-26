Париж, , 10:20 — REGNUM Операция Франции по эвакуации из Афганистана будет продолжаться до вечера 27 августа. Об этом 26 августа заявил французский премьер-министр Жан Кастекс в эфире радиостанции RTL.

Жан Кастекс Florian DAVID

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«Мы будем продолжать эвакуацию до вечера завтрашнего дня. Дальше мы не сможем проводить операции по эвакуации из аэропорта Кабула», — сказал он

Помимо того, глава правительства Франции указал, что на данный момент власти страны приняли около 2,5 тыс. эвакуированных из аэропорта Кабула французских и афганских граждан, жизни которых в Афганистане может угрожать опасность.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа стало известно, что Великобритания намерена завершить эвакуацию из Кабула своих граждан и помогавших им афганцев не позднее 27 августа.