Лондон, , 03:02 — REGNUM Военно-воздушные силы (ВВС) Великобритании готовы атаковать объекты террористической организации «Исламское государство» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане. Об этом начальник штаба британских ВВС Майкл Уигстон заявил в опубликованном 30 августа интервью газете The Daily Telegraph.

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Майкл Уигстон «В конечном счёте всё сводится к тому, что мы должны быть в состоянии играть глобальную роль в глобальной коалиции, чтобы разгромить ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), будь то посредством удара или перемещая войска или вооружение в определённую страну быстро и в требуемых объёмах».

Напомним, 30 августа президент США Джо Байден приказал американским военным в Афганистане не останавливаться ни перед чем и отомстить за атаку на аэропорт Кабула, в которой погибли 13 солдат США.

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Как сообщало ИА REGNUM, США объявили о завершении эвакуации гражданских лиц из Кабула и выводе своих войск из Афганистана, после почти 20-летней войны, начавшейся из-за терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

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