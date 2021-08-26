Варшава, , 08:26 — REGNUM 25 августа в Варшаву прибыли два последних самолета с эвакуированными людьми из аэропорта в Кабуле (Афганистан). На этом миссия по эвакуации граждан Польши, а также иностранцев, которые сотрудничали с польскими и европейскими дипломатами, завершена. Об этом на странице в соцсети Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

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«По итогам анализа разного рода отчетов по безопасности мы больше не можем рисковать жизнью наших дипломатов и военнослужащих. Основные цели миссии были достигнуты — все граждане Польши, а также многие иностранцы, которые сотрудничали с польской стороны, были эвакуированы. Было принято решение, что два самолета, прибывшие в Варшаву из Афганистана 25 августа, будут последними, которые эвакуируют людей», — отметил Пшидач.

Замминистра иностранных дел Польши добавил, что в аэропорту Кабула временно останутся польские солдаты, которые передадут польский военный лагерь американским войскам.

По словам Пшидача, в настоящее время все польские граждане, а также польские и афганские сотрудники дипломатического корпуса, включая водителей и переводчиков, которым могут угрожать репрессии со стороны талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), покинули Афганистан.