Москва, , 12:20 — REGNUM У российских властей нет четкого понимания относительно возможной встречи глав внешнеполитических ведомств «Большой семерки» по проблеме Афганистана. Об этом сегодня, 5 сентября, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги сегодня заявил, что 9 сентября может состоятся встреча глав внешнеполитических ведомств «Большой семерки», на которую пригласят представителей России и Китая, а также других стран. Обсуждать будут проблему Афганистана, захваченного боевиками движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По словам Захаровой, у стран G7 нет четкого понимания, чего же они хотят от себя и от окружающего мира в вопросе Афганистана.

«Партнеры демонстрируют несистемный подход. Мы получали два дня назад сигналы от Берлина и Парижа относительно некой встречи, но речи о семерке не шло», — сказала представитель МИД России.