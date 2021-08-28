Кабул, , 23:07 — REGNUM Специальный представитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил о наличии хороших шансов для наведения порядка в стране. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Бойцы «Талибан» (запрещенная в РФ организация)

«Они хотят сформировать новое руководство, в которое будут включены представители других этнополитических сил. Если события будут развиваться по этому сценарию, то есть шанс — довольно хороший — для того, чтобы при поддержке международного сообщества наводить в Афганистане порядок», — отметил Кабулов, говоря о боевиках «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Дипломат отметил, что террористы выучили 20-летние уроки, что является обнадеживающим сигналом для всех сторон.