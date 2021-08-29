Вашингтон, , 18:35 — REGNUM Вооруженные силы США подтвердили, что нанесли авиаудар в Кабуле, цель которого был автомобиль с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает CNN со ссылкой на представителя Центрального командования Билла Урбана.

США в Афганистане Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы уверены, что цель была успешно поражена. Значительные последующие взрывы автомобиля указали на наличие серьёзного количества взрывных веществ», — отметил он.

Офицер добавил, что американские военные «оценивают возможность жертв среди гражданского населения», однако пока не располагают данными на этот счёт.

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Напомним, ранее сообщалось об очередном взрыве в Кабуле, рядом с международным аэропортом имени Хамида Карзая. По предварительным данным, прогремевший взрыв — это попадание ракеты США в жилой дом. После взрыва начался пожар. В результате авиаудара погибли шесть человек, среди которых был ребенок.