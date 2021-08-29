Вашингтон, 29 августа 2021, 18:35 — REGNUM Вооруженные силы США подтвердили, что нанесли авиаудар в Кабуле, цель которого был автомобиль с боевиками «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает CNN со ссылкой на представителя Центрального командования Билла Урбана.
Офицер добавил, что американские военные «оценивают возможность жертв среди гражданского населения», однако пока не располагают данными на этот счёт.
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Напомним, ранее сообщалось об очередном взрыве в Кабуле, рядом с международным аэропортом имени Хамида Карзая. По предварительным данным, прогремевший взрыв — это попадание ракеты США в жилой дом. После взрыва начался пожар. В результате авиаудара погибли шесть человек, среди которых был ребенок.