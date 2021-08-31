* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 08:54 — REGNUM Соединенные Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане, заявил представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид. Об этом 31 августа сообщает телеканал 1TV News.

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«Афганистан получил независимость после того, как американские войска покинули страну. США были повержены и не добились своих целей», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центрального командования вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что США завершили эвакуацию гражданских лиц из Кабула и вывод своих войск из Афганистана, после почти 20-летней войны, начавшейся из-за терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.