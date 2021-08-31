Кабул, 31 августа 2021, 08:54 — REGNUM Соединенные Штаты потерпели поражение и не достигли своих целей в Афганистане, заявил представитель «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид. Об этом 31 августа сообщает телеканал 1TV News.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центрального командования вооружённых сил США генерал Кеннет Маккензи заявил, что США завершили эвакуацию гражданских лиц из Кабула и вывод своих войск из Афганистана, после почти 20-летней войны, начавшейся из-за терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.