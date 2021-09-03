Берлин, , 07:18 — REGNUM Немецкие дипломаты могут вернуться в столицу Афганистана Кабул при соблюдении ряда условий, заявил журналистам 2 сентября министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

Хайко Маас Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, такой шаг ФРГ готова сделать, если в стране сформируется инклюзивное правительство, будут обеспечиваться гарантии безопасности и соблюдаться права человека. Кроме того, как отметил глава МИД, радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) должно отказаться от предоставления территории террористам.

Маас подчеркнул, что Берлин готов помогать Афганистану в выполнении этих условий. Вместе с тем министр выразил мнение, что подобный вопрос должен обсуждаться не только в рамках ЕС, но и в более широком кругу. Он добавил, что в Афганистане сформировалась «новая реальность» и Евросоюз должен четко установить свою позицию по указанной стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что немецкие власти обсуждают с другими государствами ЕС вопрос о том, как будут устанавливаться контакты с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

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