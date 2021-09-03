Москва, , 14:49 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров полагает, что мирные переговоры могут прийти на смену борьбе радикалов, пришедших к власти в Афганистане, с сопротивлением в провинции Панджшер. Об этом он заявил 3 сентября в ходе просветительского марафона «Новое знание».

В Афганистане Цитата из к/ф «Кандагар». Реж. Андрей Кавун. 2010. Россия

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По словам министра, возможности решить проблему Афганистана мирным путём существуют. Переговоры начинались, но прерывались, снова шли бои.

«Рассчитываю, что сейчас последние всплески противостояния на севере Афганистана в Панджшерском ущелье все-таки уступят место переговорам», — сказал Лавров.

Он выразил надежду, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и афганские таджики вступят в переговоры. Политическое урегулирование должно включать компромисс между пуштунами, которых представляют радикалы, и другими пуштунами, а также таджиками, узбеками, хазарейцами.

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