* талибов — запрещённая в России организация

1 сентября 2021 | Время чтения 4 мин

Джозеф Тёрнер, , 22:07 — REGNUM Президент США Джо Байден и президент Афганистана Ашраф Гани провели телефонный разговор 23 июля. Reuters добыло выдержки из этого разговора, основанные на стенограмме и записи. Из них следует, что Байден давил на Гани, требуя говорить, что борьба с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) идет успешно, «независимо от того, правда это или нет».

Илья Репин. Иуда. 1885

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В начале беседы Байден говорит: «Мне не нужно говорить вам, что во всем мире и в некоторых частях Афганистана, я полагаю, сложилось впечатление, что дела в борьбе с «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) идут не очень хорошо. И есть необходимость, независимо от того, правда это или нет, проецировать другую картину».

На это Гани ответил, что правительство Афганистана сталкивается «с полномасштабным вторжением, состоящим из талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), с полным пакистанским планированием и материально-технической поддержкой, и по крайней мере 10−15 тыс. международных террористов, преимущественно пакистанцев, брошенных в это дело, так что этот аспект должен быть принят во внимание».

Афганский президент также попросил предоставить США поддержку с воздуха, заявив, что то, «что нам нужно в данный момент, очень сильно зависит от воздушной мощи». Далее он обратил внимание на тот факт, что «зарплата военным не повышалась более десяти лет».

В заключение президент Гани сказал: «Еще раз благодарю вас, и я всегда нахожусь на расстоянии телефонного звонка. Это то, что друг говорит другу, поэтому, пожалуйста, не чувствуйте, что вы навязываетесь мне».

Стенограмма заканчивается на следующих словах Байдена: «Нет, что же я, спасибо. Близкая воздушная поддержка работает только в том случае, если на земле есть военная стратегия для поддержки».

Кейли Макинани, бывшая секретарь экс-президента США Дональда Трампа, выразила возмущение из-за попытки Байдена убедить афганского президента в необходимости говорить людям определенную информацию, «независимо от того, правда это или нет».

Слова президента также подставляют Пентагон и Белый дом, чьи представители заявляли до последнего, что уверены, что у боевиков нет ресурсов взять Афганистан и Кабул.

Пост Макинани в Twitter привлек внимание американских интернет-пользователей. Отметим, что выявленное двуличие главы Белого дома спровоцировало еще больше предложений об импичменте.

«Во время беседы Байден дважды говорит, что он не военный, но когда Гани просит оказать ему непосредственную поддержку с воздуха, Байден поступает прямо противоположно военным советом», — пишет @KabrisLite.

Пентагон David B. Gleason

«Ему ничего не будет. Его нужно призвать к ответу, но никто этого не сделает. Элита никогда не платит, а мы, дураки, все надеемся на справедливость», — комментирует @sodavalley.

«Но Джо был удивлен тем, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались в Кабул и как развалилась афганская армия. Точно!» — вспоминает @collegeBLITZing.

«Где призывы объявить импичмент?» — спрашивает @DMH1313.

«Я достаточно стар, чтобы помнить, когда за подобное полагался импичмент. Привлечет ли Конгресс к ответственности этого президента?» — восклицает @JayJersey14.

«Невозможно… Ведь Байден сказал, что никто не подозревал, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватывают районы», — напоминает @ManiacalMojo.

«Значит, теперь ему объявят импичмент? Это же так работает, да?» — надеется @colin_nicol.

«Это отставка или импичмент! Его поведение прискорбно!» — отмечает@ranwheat.

«Если даже это не отстранит его от власти, официально у нас не останется страны», — считает @Mercinary84.

«Полагаю, что Нэнси Пелоси сейчас усердно работает над импичментом», — иронизирует @1689Jeff, имея ввиду спикера палаты представителей США, которая дважды объявляла импичмент Трампу.

«Пришло время пройти Байдену тест на IQ», — считает @Bretski13.

«Удивительно осознавать, как далеко заходит правительство, чтобы лгать людям. Я не наивен и знаю, что это существовало всегда, но, похоже, за последние 20 с лишним лет это все больше и больше прогрессировало до такой степени, что правительство даже не пытается это скрыть», — злится @LifeIsATest1776.

«Странно, Трампу бы уже объявили импичмент», — комментирует@Hire_Dorsey.