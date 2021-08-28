Вашингтон, , 01:38 — REGNUM США в ближайшие дни начнут сокращение численности своих войск в Кабуле, намереваясь завершить операцию по эвакуации людей из Афганистана к 31 августа. Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 27 августа заявила в ходе регулярного брифинга.

Армия США Иван Шилов © ИА REGNUM

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По её словам, военнослужащие «ясно дали понять президенту, что они привержены продолжению этой миссии, спасению жизней, эвакуации большего числа людей из страны в ближайшие дни и завершению своей миссии к 31-му».

Джен Псаки «Это также означает переход к фазе вывода войск, так что в ближайшие пару дней произойдёт сокращение численности военнослужащих».

Пресс-секретарь подтвердила информацию Пентагона о вероятности ещё одной террористической атаки в столице Афганистана, в связи с чем «принимаются максимальные меры по защите сил в аэропорту Кабула и в прилегающих районах».

Как сообщало ИА REGNUM, количество афганцев, погибших в результате взрыва, прогремевшего 26 августа в аэропорту Кабула, приближается к 200.

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