Кабул, , 04:31 — REGNUM Американских граждан призвало немедленно покинуть окрестности аэропорта в Кабуле посольство США в Афганистане. Соответствующее заявление опубликовано 29 августа пресс-службой дипмиссии.

Boeing C-17 в аэропорту Кабула во время эвакуации (сс) U.S. Marine Corps. Sgt. Samuel Ruiz

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Предписание касается всех американских граждан, находящихся в районе аэропорта в Кабуле, включая новое министерство внутренних дел, ворота возле автозаправочной станции «Панджер» на северо-западной стороне воздушной гавани, а также юные ворота аэропорта. Причиной для такого распоряжения стала «конкретная и заслуживающая доверия угроза».

Напомним, через аэропорт Кабула осуществляется эвакуация граждан США, сотрудничавших с ними афганцев, а также граждан третьих стран. Аэропорт находится под контролем американских военнослужащих.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден назвал возможной новую атаку террористов на аэропорт в Кабуле.

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