Стокгольм, , 14:27 — REGNUM Захват Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) был ожидаемым. Но никто — даже сами террористы — не думал, что все произойдет так быстро. Какой теперь будет жизнь простых афганцев? На этот вопрос постарался ответить журналист шведской новостной службы SVT Nyheter Самир Абу Эйд, который в своей авторской статье от 31 августа представил три возможных сценария развития ситуации после окончательного выхода США из Афганистана.

Афганистан

Следите за развитием событий в трансляции: «Афганистан как мировая проблема — трансляция»

Так, Афганистан может окунуться в пучину мрака и страданий миллионов людей, когда талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были у власти в 1996—2001 гг. В тот период Афганистан был государством-изгоем. Только три государства признали страну: Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и Пакистан.

Согласно второму сценарию, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и дальше будут настаивать на том, что они изменили свои взгляды и больше не будут править страной железной хваткой. И для этого есть весомые причины: Афганистан — одна из беднейших стран мира, и чтобы получать международную помощь, террористы могут пойти на уступки мировому сообществу.

Наконец, последний сценарий предусматривает смешение старых и новых практик «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Например, девочкам будет разрешено ходить в школу, но мало родителей решится туда их отправить. Женщины смогут найти себе работу, но из-за страха большинство из них останется дома.