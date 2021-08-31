* талибов — запрещённая в России организация

Париж, , 07:52 — REGNUM Франция признает власть радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане в случае выполнения группировкой ряда условий, заявил представитель МИД Франции 30 августа в ходе пресс-конференции.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Иван Шилов © ИА REGNUM

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По его словам, в число таких обязательств входят: соблюдение гуманитарного права, признание прав женщин, отказ от терроризма, предоставление доступа к гумпомощи, создание переходного правительства и обеспечение возможности покинуть республику всем, кто этого желает.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа пресс-секретарь французского министерства иностранных дел Клеман Бон, заявил что Франция «не рассматривает вопрос» признания власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.

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